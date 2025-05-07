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Pravda сообщила о запрете трех стран на пролет спецборта Фицо в Россию

Pravda сообщила о запрете трех стран на пролет спецборта Фицо в Россию

Специальный самолет правительства Словакии с премьер-министром страны Робертом Фицо на борту получил запрет на пролет над территориями Латвии, Литвы и Эстонии для участия словацкой делегации в праздновании Дня Победы в Москве.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Эти моськи так и норовят везде нагадить.
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