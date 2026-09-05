Итоги дня в РПЛ: ЦСКА обыграл «Зенит», «Краснодар» впервые в сезоне потерял очки

В субботу, 5 сентября, стартовал седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона‑2026/27. Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром», московский ЦСКА обыграл петербургский «Зенит», «Ростов» нанес поражение воронежскому «Факелу» .
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