В России начались испытания нового метода лечения хронического панкреатита

Специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) начали клинические испытания инновационного лечения хронического панкреатита, основанного на трансплантации островков Лангерганса — клеток, которые ответственны за выработку инсулина.
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