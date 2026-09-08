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NYT: воздух в Нью-Йорке после 11 сентября содержал асбест

NYT: воздух в Нью-Йорке после 11 сентября содержал асбест

Воздух в районе рухнувших башен Всемирного торгового центра представлял серьезную угрозу для здоровья, 8 сентября пишет газета New York Times со ссылкой на свыше 170 тысяч документов городской мэрии.

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