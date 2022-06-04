Конкурс на лучшего специалиста железнодорожных войск состоялся в войсках ВВО

Конкурс на лучшего специалиста железнодорожных войск состоялся в войсках ВВО

Конкурс проводится с 2012 года, а соревнования приурочены ко дню образования железнодорожных войск и подвигу военного железнодорожника Героя Советского Союза сержанта Виктора Мирошниченко.

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