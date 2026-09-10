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Arcus запустил изолированные позиции для более гибкой торговли

Arcus запустил изолированные позиции для более гибкой торговли

Платформа Arcus объявила о запуске функции изолированных позиций, которая должна дать трейдерам больше контроля над рисками при работе с несколькими сделками одновременно.

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