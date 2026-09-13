Сикорский призвал НАТО к «агрессивным учениям» у Калининграда, чтобы оттянуть силы РФ из зоны СВО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Североатлантическому альянсу проводить усилить военные учения вблизи Калининградской области РФ, где «практически нет» российских войск.
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