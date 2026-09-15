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Скандал со скрытой камерой, молодой избранник и затворничество: что произошло в жизни звезды джаза Ирины Отиевой

Имя заслуженной артистки России Ирины Отиевой снова оказалось в центре общественного внимания после публикации в Сети кадров, на которых некогда блистательная джазовая певица покупает алкоголь в обычном магазине.

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