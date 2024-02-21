В России резко сократилось число желающих защищать диссертации аспирантов

В России по итогам 2023 года почти на четверть сократилось число диссертаций и авторефератов по ним. По мнению экспертов, это говорит о том, что аспирантура оказалась ориентирована не на исследовательскую работу, а на дополнительное обучение.
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