Лукашенко призвал выращивать больше картофеля в Белоруссии

Заявление о том, что республике нужно увеличить посевные площади под картофель сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, об этом 18 сентября написал в Telegram-канале «Пул первого».
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