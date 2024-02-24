Премьер‑министры Италии, Бельгии, Канады и глава ЕК прибыли на Украину

РИАМО - 24 фев. В Киев на поезде приехали премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Lenta.
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