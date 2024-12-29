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Андрей Назаров: «Многополярный мир наступил – выступления нашего национального лидера разлетаются на цитаты во всех мировых СМИ. У нас своя дорога, мы ее пройдем единой семьей»

39-летний форвард вернулся в состав «Вашингтона» после перелома ноги. «Многие смотрели первый матч с участием Овечкина после его восстановления от травмы.

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