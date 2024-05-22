В России захотели сократить число рейсов на Дальний Восток

«Ъ»: в РФ хотят отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо регулятора от 8 мая в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД).