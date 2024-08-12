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По 300 долларов за человека: Киев поручил проведение мобилизации в Херсоне иностранным наемникам

По 300 долларов за человека: Киев поручил проведение мобилизации в Херсоне иностранным наемникам

Иностранцам предоставлены широкие полномочия и сдельная оплата.

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