Иностранный специалист справил нужду прямо на глазах у детей перед школой: Русский мужик этого не стерпел и быстро поставил на место

Виктор Борисов

Россия с 2013 года передала (https://tass.ru/politika/19312325) Таджикистану на школьное питание 86 млн долларов, с помпой сообщает ТАСС. Если перевести эту сумму в рубли, то получится 7.6 млрд рублей. Более 450 тысяч таджикских школьников вкусно питаются благодаря российским налогоплательщикам. А вот вам для контраста условия жизни русских пенсионеров, проживающих в Таджикистане: ▪️Живём трудно, многим не хватает пенсии, у наших бабушек очень низкие пенсии (средняя пенсия составляет 3350 рублей). ▪️Нужно отдать за свет, за воду, за мусор...и что остаётся? (плачет) Поэтому я побираюсь, у меня даже дома нет. ▪️Мне когда не хватает, иду на мусорку и если там даже нахожу хлеб плохой, я всё равно подбираю. ▪️Иной раз вместо двух-трёх раз бывает и один раз кушаешь. У этих несчастных стариков нет своей родины, у них нет национального государства, им не к кому обратиться за помощью и защитой. Эти брошенные на чужбине люди доживают свой век в ужасной нищете. Но у нас ведь государство дружбанародное, в его приоритетах стоит забота не о русских пенсионерах, а о многонациональных школьниках всея СНГ, на нужды которых тратятся безумные деньги. Это мы только сумму на питание указали, а ведь существует множество других "подарков", например только в 2022 году Россия передала (https://www.kommersant.ru/doc/5708755) Таджикистану 5.7 млрд рублей на строительство и оснащение школ, а в 2021 году (https://tass.ru/obschestvo/13062329) - 10.6 млрд рублей. А теперь представьте, что все эти деньги были направлены на улучшение жизни русских пенсионеров в Таджикистане. Но нет, об этом пенсионеры могут только мечтать, облизываясь и глядя на то, как таджикские школьники уплетают приготовленный за деньги российских налогоплательщиков плов. • Подписаться на канал: Мигранты — всё как есть (https://t.me/+S-QEYqneCWVmNGUy)