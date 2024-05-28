Сафиуллин в пяти сетах потерпел поражение на старте «Ролан Гаррос»

Роман Сафиуллин не смог одолеть Душана Лайовича на старте «Ролан Гаррос». В ночь на 28 мая в Париже завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде, в котором Роман Сафиуллин встречался с Душан Лайович.