Власти США намерены отзывать визы китайских студентов

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет отзывать визы студентов из Китая, в том числе тех, кто связан с Компартией КНР и обучается на критически важных специальностях.
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