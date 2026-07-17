Салиба играл на ЧМ-2026 с травмой спины. Защитник «Арсенала» получил повреждение еще 2 месяца назад (RMC)

Защитник сборной Франции Вильям Салиба играл на ЧМ-2026 с травмой спины. Изначально 25-летний игрок « Арсенала » получил повреждение не в полуфинале ЧМ с Испанией (0:2), а два месяца назад, в одном из матчей АПЛ, сообщает RMC.
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