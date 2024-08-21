Месси вскоре приступит к тренировкам в общей группе. «Интер Майами» ожидает, что он вернется к играм в середине сентября (Эрнан Клаус)

37-летний форвард пропускает матчи из-за травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки. Как сообщает журналист Эрнан Клаус, есть шанс, что аргентинец может вернуться на поле уже в конце августа – на несколько минут в игре против «Чикаго Файр».