В России спрос на китайские авто и каско для них вырос в несколько раз

Спрос на китайские автомобили и каско для них вырос в несколько раз в России, говорится в результатах исследования специалистов «СберАвто» и «СберСтрахования», с которым ознакомились «Известия» 22 декабря.
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