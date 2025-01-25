«Решил жениться»: Кирилл Андреев о желании единственного наследника создать семью в раннем возрасте

Кирилл Андреев рассказал о его реакции на желание сына создать семью в раннем возрасте. Солист группы «Иванушки International» разоткровенничался и поделился подробностями личной жизни своего наследника, у которого недавно родился второй ребенок.
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