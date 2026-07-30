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Орловщина окончательно сБРЕНДила

Орловщина окончательно сБРЕНДила

Стартовавший в октябре 2025 года открытый конкурс на лучший бренд Орловской области наконец-то завершён, авторитетнейшая комиссия под председательством заместителя губернатора Ирины Патроновой назвала победителя (как всё это время Орловщина обходилась без «бренда», остаётся только гадать).

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