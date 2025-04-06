Добыча редких металлов в России сталкивается с серьёзными трудностями

В Роснедрах РИА Новости сообщили, что в России наблюдается недостаточный уровень добычи редких и редкоземельных металлов, что связано с низким внутренним спросом на них, а также с высокой конкуренцией со стороны зарубежных производителей.
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