НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

1 подписчик

Добыча редких металлов в России сталкивается с серьёзными трудностями

Добыча редких металлов в России сталкивается с серьёзными трудностями

В Роснедрах РИА Новости сообщили, что в России наблюдается недостаточный уровень добычи редких и редкоземельных металлов, что связано с низким внутренним спросом на них, а также с высокой конкуренцией со стороны зарубежных производителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх