Сегодня состоялась премьера третьего сезона шоу «Ставка на любовь» канала «Пятница!» Не успели пары заселиться на виллу, как начались интриги.
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