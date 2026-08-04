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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Мироновой и Устенко: «Рады, что получили возможность участвовать в международных стартах. Планы пока озвучивать не можем»

Елена Соколова, тренер танцевального дуэта Екатерина Миронова – Евгений Устенко, высказалась о допуске фигуристов к международным стартам.

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