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Китайский спектакль «Чайное заклинание» подействовал на зрителей терапевтически

Китайский спектакль «Чайное заклинание» подействовал на зрителей терапевтически

Чжао Лян, поставивший этот спектакль, один из первопроходцев современного танца в Китае. Но его современный танец обращается к глубокой древности, которая питает творчество этого ни на кого не похожего хореографа.

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