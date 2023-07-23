Победа «Зенита» с удалением после ВАР, поражение ЦСКА от «Урала», форма «Спартака», Малком уходит за 60 млн евро, Хэмилтон выиграл квалификацию в Венгрии и другие новости

КузнецовВВ

завершился Тур де Франс. последний 21 этап на Елисейских Полях выиграл бельгиец Йорди Мееус. победителем Тура стал датчанин Йонас Вингегорд. Он сохранил за собой прошлогодний титул. 7 минут 29 секунд ему проиграл словенец Тадей Погачар, который был победителем Тура в 2020 и 2021 годах, а в 2022 и 2023 годах становился вторым. Третье место занял англичанин Адам Йейтс проигравший победителю 10 минут 45 секунд. Для него это первый подиум на гранд-турах в карьере. Всего от старта в Бильбао до финиша в Париже добрались 150 гонщиков, и последнее 150 место занял соотечественник Вингегорда Микаэль Мерков который проиграл победителю 6 часов 07 минут и 11 секунд. 26 гонщиков сошли по ходу тура. Интересно что ни один из этапов нынешней версии тура не был выигран французскими гонщиками.