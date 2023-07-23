1. «Зенит» обыграл «Пари НН» на выезде благодаря дублю Кассьерры – 2:0. Хозяева играли в меньшинстве с 50-й минуты из-за вызвавшего спора удаления Александрова за фол на Бакаеве, причем красную карточку арбитр Иванов показал только после ВАР.
Победа «Зенита» с удалением после ВАР, поражение ЦСКА от «Урала», форма «Спартака», Малком уходит за 60 млн евро, Хэмилтон выиграл квалификацию в Венгрии и другие новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Это рука, у кого надо рука
Ответить
13 час.
КУАТ
- "продажа Малкома по оптовой цене всего основного состава Спартака" - и они нас ещё обсуждают. Обсуждают - значит боятся! )))
Ответить
10 час.
КузнецовВВ
завершился Тур де Франс. последний 21 этап на Елисейских Полях выиграл бельгиец Йорди Мееус. победителем Тура стал датчанин Йонас Вингегорд. Он сохранил за собой прошлогодний титул. 7 минут 29 секунд ему проиграл словенец Тадей Погачар, который был победителем Тура в 2020 и 2021 годах, а в 2022 и 2023 годах становился вторым. Третье место занял англичанин Адам Йейтс проигравший победителю 10 минут 45 секунд. Для него это первый подиум на гранд-турах в карьере. Всего от старта в Бильбао до финиша в Париже добрались 150 гонщиков, и последнее 150 место занял соотечественник Вингегорда Микаэль Мерков который проиграл победителю 6 часов 07 минут и 11 секунд. 26 гонщиков сошли по ходу тура. Интересно что ни один из этапов нынешней версии тура не был выигран французскими гонщиками.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии