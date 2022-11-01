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Пол Джордж набрал 35 очков и выдал уникальную статистическую линейку в игре с «Рокетс»

Пол Джордж набрал 35 очков и выдал уникальную статистическую линейку в игре с «Рокетс»

Форвард «Клипперс» Пол Джордж в понедельник помог команде прервать серию из четырех поражений во встрече с «Рокетс» (95:93).

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