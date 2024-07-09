Двух игроков сборной Франции по регби арестовали в Аргентине

ТАСС/Валентин Антонов В Аргентине двое игроков сборной Франции по регби арестованы по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на чиновника суда аргентинской провинции Мендоса – Мартина Ауманду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии