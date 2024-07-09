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Двух игроков сборной Франции по регби арестовали в Аргентине

Двух игроков сборной Франции по регби арестовали в Аргентине

ТАСС/Валентин Антонов В Аргентине двое игроков сборной Франции по регби арестованы по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на чиновника суда аргентинской провинции Мендоса – Мартина Ауманду.

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