Двух игроков сборной Франции по регби арестовали в Аргентине

ТАСС/Валентин Антонов В Аргентине двое игроков сборной Франции по регби арестованы по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на чиновника суда аргентинской провинции Мендоса – Мартина Ауманду.