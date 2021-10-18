СМИ: Посол Франции в Беларуси покинул страну

Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост был вынужден покинуть Минск. Об этом пишет France Press. По информации издания, это случилось в результате того, что Париж не хотел вручать верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Посол Франции в Беларуси Николя де Лакост был вынужден покинуть Минск. Об этом пишет France Press. По информации издания, это случилось в результате того, что Париж не хотел вручать верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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