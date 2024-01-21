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Спички - не игрушка

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Либеральный шабаш. Оппозиция "придумала" план свержения власти

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Отличительной особенностью либералов является разведение пустых и бессмысленных разговоров. Несмотря на то, что от их мнения ни в нашей стране, ни в каком-либо ином месте не поменяется ровным счетом ничего, лица в ходе своих дискуссий делают они серьезные.

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