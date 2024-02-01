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Пока не наступило лето: 8 лучших идей для домашнего огорода

Пока не наступило лето: 8 лучших идей для домашнего огорода

Овощеводство в помещении, что может быть проще? Если вам не хватает места в саду, нет приусадебного участка или может просто вы хотите выращивать съедобные продукты у себя дома, то вот несколько идей для домашнего огорода.

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