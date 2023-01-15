Нокауты ценой $50 тысяч: как Нурмагомедов и Копылов одержали досрочные победы на UFC Vegas 67

Умар Нурмагомедов одержал 16-ю победу подряд в карьере на турнире UFC в Лас-Вегасе. В концовке первого раунда российский боец легчайшего веса отправил в глухой нокаут Раони Барселоса и впоследствии получил денежный бонус за «Выступление вечера».