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Нокауты ценой $50 тысяч: как Нурмагомедов и Копылов одержали досрочные победы на UFC Vegas 67

Нокауты ценой $50 тысяч: как Нурмагомедов и Копылов одержали досрочные победы на UFC Vegas 67

Умар Нурмагомедов одержал 16-ю победу подряд в карьере на турнире UFC в Лас-Вегасе. В концовке первого раунда российский боец легчайшего веса отправил в глухой нокаут Раони Барселоса и впоследствии получил денежный бонус за «Выступление вечера».

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