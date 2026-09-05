Винисиус скоро допрыгается? Лидер «Реала» проигнорировал Моуринью у всех на глазах

Теперь присядет на скамейку?Четвертый тур Ла Лиги обернулся для «Реала» провалом.Во-первых, клуб впервые уступил в чемпионате при Моуринью — в гостях мадридцы минимально проиграли «Бетису», хотя имели два железобетонных шанса забить: Винисиус не попал в пустые ворота до перерыва, а в концовке встречи Мбаппе запорол пенальти.
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