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Винисиус скоро допрыгается? Лидер «Реала» проигнорировал Моуринью у всех на глазах

Винисиус скоро допрыгается? Лидер «Реала» проигнорировал Моуринью у всех на глазах

Теперь присядет на скамейку?Четвертый тур Ла Лиги обернулся для «Реала» провалом.Во-первых, клуб впервые уступил в чемпионате при Моуринью — в гостях мадридцы минимально проиграли «Бетису», хотя имели два железобетонных шанса забить: Винисиус не попал в пустые ворота до перерыва, а в концовке встречи Мбаппе запорол пенальти.

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