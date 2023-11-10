Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт товаров двойного назначения из ЕС в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили сократить объем экспорта в Россию некоторых товаров. Исполнительный орган Европейского союза уже проинформировал об этом страны — члены ЕС, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии