Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo

Характеристики: Полет: до 31 мин., дальность полета 6000 м, высота 4000 м, скорость 16 м/с Камера: 12 МП Видео: 2160p, 60 к/с при 1920×1080, 30 к/с при разрешении 4K Размеры (ДхШхВ): 245x289x56 мм, складной Вес: 249 г, не требует регистрации для полетов Управление: радиоканал Навигационная система: Galileo, GPS, ГЛОНАСС Поддерживаемые ОС: iOS, Android Тип комплектации: RTF Датчики: гироскоп, магнитометр, инфракрасный датчик, датчик визуального позиционирования Функции: вид от первого лица (FPV), автоматический взлет и посадка, возвращение в точку взлета, интеллектуальный контроль ориентации, оповещение о запретных зонах Краткий обзор: Вес этой модели – менее 249 грамм, поэтому она легко поместится в вашей ладони.