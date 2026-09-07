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Позитив для оптимистов

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Желание американских НПЗ заработать на Европе выходит боком США

Желание американских НПЗ заработать на Европе выходит боком США

  Американские НПЗ работают на пределе. Однако значительные объемы уходят на экспорт. Рекордные цены фиксируют в странах ЕС.

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