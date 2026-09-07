Желание американских НПЗ заработать на Европе выходит боком США

Американские НПЗ работают на пределе. Однако значительные объемы уходят на экспорт. Рекордные цены фиксируют в странах ЕС.
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