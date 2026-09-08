Апскейлеры, генераторы кадров и нейронный рендеринг теперь и в смартфонах. Arm представила платформу CSS for Mobile 2

Состоит из процесса и графического ядра Компания Arm представила новую мобильную вычислительную платформу, которая, как сказано в пресс-релизе, разработана специально для искусственного интеллекта, агентного ИИ и мобильной графики.
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