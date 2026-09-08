iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Апскейлеры, генераторы кадров и нейронный рендеринг теперь и в смартфонах. Arm представила платформу CSS for Mobile 2

Апскейлеры, генераторы кадров и нейронный рендеринг теперь и в смартфонах. Arm представила платформу CSS for Mobile 2

Состоит из процесса и графического ядра Компания Arm представила новую мобильную вычислительную платформу, которая, как сказано в пресс-релизе, разработана специально для искусственного интеллекта, агентного ИИ и мобильной графики.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым