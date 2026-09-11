В Новокузнецке стартовал фестиваль индустриального искусства «ОКНА»

В Новокузнецке стартовал VI Международный фестиваль индустриального искусства «ОКНА». Это единственный за Уралом фестиваль, исследующий, как искусство преображает индустриальные пространства.
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