В Казани собственнику здания в центре города грозит штраф за несогласованный ремонт

В Казани прокуратура Вахитовского района обнаружила нарушения в сфере охраны культурных памятников. В ходе проверки выяснилось, что владелец дома № 17 на улице Тельмана, который является объектом культурного наследия, провел строительные работы без необходимого согласования и разрешения.