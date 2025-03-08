В Казани собственнику здания в центре города грозит штраф за несогласованный ремонт

В Казани прокуратура Вахитовского района обнаружила нарушения в сфере охраны культурных памятников. В ходе проверки выяснилось, что владелец дома № 17 на улице Тельмана, который является объектом культурного наследия, провел строительные работы без необходимого согласования и разрешения.
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