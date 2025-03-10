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Величайшая ошибка Америки

Величайшая ошибка Америки

Величайшая ошибка Америки Странные времена нынче настали: США и Израиль голосуют в ООН против антироссийской резолюции, тогда как уважаемые друзья и партнёры — Иран, Куба, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, а также члены БРИКС — Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка — скромно воздерживаются.

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