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В Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без электричества

Около 50 тысяч человек в сибирских и южных регионах России остаются без электричества, в наиболее пострадавших Кемеровской области и Алтайском крае аварийно-восстановительные работы завершатся только завтра.

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