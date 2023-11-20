В Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без электричества

Около 50 тысяч человек в сибирских и южных регионах России остаются без электричества, в наиболее пострадавших Кемеровской области и Алтайском крае аварийно-восстановительные работы завершатся только завтра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии