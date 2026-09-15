Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

692 подписчика

«Цифровой психолог» от Минпросвещения почти за 260 миллионов рублей оказался недоступен в регионе, где произошел самый массовый расстрел в школе

«Цифровой психолог» от Минпросвещения почти за 260 миллионов рублей оказался недоступен в регионе, где произошел самый массовый расстрел в школе

В рамках пилотного запуска в одном из субъектов провели лишь 34 консультации, в другом — подключили 15 специалистовВ Минпросвещения год назад обещали, что в России с 2026 года заработает сервис «Цифровой психолог», который охватит пользователей со всей страны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым