«Цифровой психолог» от Минпросвещения почти за 260 миллионов рублей оказался недоступен в регионе, где произошел самый массовый расстрел в школе

В рамках пилотного запуска в одном из субъектов провели лишь 34 консультации, в другом — подключили 15 специалистовВ Минпросвещения год назад обещали, что в России с 2026 года заработает сервис «Цифровой психолог», который охватит пользователей со всей страны.