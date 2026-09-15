«Цифровой психолог» от Минпросвещения почти за 260 миллионов рублей оказался недоступен в регионе, где произошел самый массовый расстрел в школе

В рамках пилотного запуска в одном из субъектов провели лишь 34 консультации, в другом — подключили 15 специалистовВ Минпросвещения год назад обещали, что в России с 2026 года заработает сервис «Цифровой психолог», который охватит пользователей со всей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СБ Сколько должен за...
- Приложение «Амина...
- ВП На Украине в школ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым