Uriah Heep выпустили новый альбом Chaos&Color только с третьей попытки

Легендарная британская группа представила 25-й студийный альбом Chaos&Color. Классики хард-рока еще с 70-х славились взрывными гитарными соло, вокальными многоголосиями и красивыми балладами в традициях их мирового хита еще 1971 года July Morning.
Легендарная британская группа представила 25-й студийный альбом Chaos&Color. Классики хард-рока еще с 70-х славились взрывными гитарными соло, вокальными многоголосиями и красивыми балладами в традициях их мирового хита еще 1971 года July Morning.
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