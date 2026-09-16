Электронные водительские права в 2026 году: как работает «Цифровой ID» в Max и изменения для автомобилистов с 1 октября

Вопрос водительских прав оказался в центре внимания автомобилистов. Поводом послужило нормативное приравнивание QR-кодов водительского удостоверения и СТС к традиционным бумажным и пластиковым оригиналам, а также запуск «Цифрового ID» в национальном мессенджере Max.