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Электронные водительские права в 2026 году: как работает «Цифровой ID» в Max и изменения для автомобилистов с 1 октября

Электронные водительские права в 2026 году: как работает «Цифровой ID» в Max и изменения для автомобилистов с 1 октября

Вопрос водительских прав оказался в центре внимания автомобилистов. Поводом послужило нормативное приравнивание QR-кодов водительского удостоверения и СТС к традиционным бумажным и пластиковым оригиналам, а также запуск «Цифрового ID» в национальном мессенджере Max.

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