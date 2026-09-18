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Депутат ЕП Келлер: Франция проявляет слабость в вопросе активов России

Депутат ЕП Келлер: Франция проявляет слабость в вопросе активов России

Франция проявляет «слабость» в вопросе изъятия российских замороженных активов для Украины. Об этом в интервью «Укринформ» заявила французский депутат Европарламента Фабьен Келлер.

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