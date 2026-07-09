49-летняя Шакира в бикини попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети

Колумбийская певица Шакира в откровенном виде попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) новостного агентства Backgrid.