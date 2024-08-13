Названа причина поломки кроссовера GAC GS8 в Крыму

В GAC рассказали, по какой причине новенький кроссовер GAC GS8 отказался трогаться с места в Крыму. Причиной сбоя автомобиля оказалась ошибка блока селектора автоматической трансмиссии, о чем рассказали в российском офисе GAC изданию «Известия».
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