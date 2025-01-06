Из Курахова ВСУ бегут по трупам своих товарищей: Карта специальной военной операции на Украине на 6 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваРоссийская армия продолжает активные действия в рамках Специальной военной операции, сосредотачивая усилия на крупнейших оборонительных узлах ВСУ в Донбассе.
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