Bloomberg назвал визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ провалом усилий США

РИАМО - 6 дек. Будущий визит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты указывают на провал усилий американцев по изоляции России от мира, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
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